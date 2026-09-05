PDI desbarató laboratorio clandestino de droga en La Pintana

Un operativo de la PDI dejó al descubierto un laboratorio clandestino destinado al procesamiento de drogas al interior de un domicilio de La Pintana, y permitió la detención de seis personas y la incautación de más de 10 kilos de sustancias ilícitas, avaluados en unos 162 millones de pesos.

El procedimiento fue desarrollado por detectives del Equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) La Pintana, luego de diligencias que identificaron a una agrupación dedicada al tráfico de drogas en distintos puntos de la comuna.

Uno de los antecedentes que llamó la atención de los investigadores fue la ubicación de los sitios de comercialización, debido a que se encontraban a escasos metros de un jardín infantil y de establecimientos de educación media.

Con los antecedentes reunidos durante la investigación, la PDI concretó cuatro órdenes de entrada y registro en diferentes inmuebles de la comuna, interviniendo tanto los puntos destinados a la venta, como la infraestructura utilizada para procesar las sustancias.

El modus operandi

Según la policía civil, la organización se dedicaba a la internación de cocaína base en estado de "cera", sustancia que posteriormente era almacenada y sometida a un proceso químico en un laboratorio artesanal instalado dentro de uno de los domicilios.

Durante los allanamientos, los detectives encontraron sustancias químicas controladas que, de acuerdo con la PDI, eran utilizadas para procesar el estupefaciente antes de su dosificación y posterior distribución en distintos sectores de la comuna.

El operativo también permitió encontrar un arma de fuego, un rifle, cargadores de pistolas y municiones. A ello se sumaron pesas digitales, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Entre los elementos descubiertos por los investigadores había además un cilindro de gas que había sido modificado en su base mediante una bisagra y una compuerta secreta, estructura que aparentemente fue utilizada para mantener droga oculta.

Tras pasar a su respectivo control de detención por infracciones a la Ley de Drogas y a la Ley de Control de Armas, los dos líderes de la banda fueron enviados a prisión preventiva, según informó el fiscal jefe Metropolitano Sur, Milibor Bugueño.