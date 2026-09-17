San Joaquín: Detuvieron a sujeto con 17 kilos de cocaína ocultos en auto de alta gama

Un sujeto resultó detenido la tarde de este miércoles tras incautar en su auto más de 17 kilogramos de clorhidrato de cocaína prensada en la capitalina comuna de San Joaquín.

El decomiso se concretó en el marco de un plan de copamiento masivo y fiscalizaciones vehiculares desarrollado por Carabineros en sectores estratégicos del sector sur de la capital para prevenir delitos de alta connotación social.

Según información policial, el procedimiento se originó en la intersección de calle El Pinar con San Juan, punto donde uniformados solicitaron al chofer de un automóvil de alta gama detener su marcha para un control rutinario.

Ante la presencia policial, el sujeto descendió del móvil y emprendió la huida corriendo, abandonando la máquina en la calzada. Tras un seguimiento a pie por las arterias aledañas, los efectivos lo alcanzaron y redujeron al individuo.

Durante la revisión del vehículo de alta gama, las unidades policiales hallaron 17 kilos de clorhidrato de cocaína distribuidos en bloques compactos. (FOTO: ATON/referencial)

Al inspeccionar el interior del auto, descubrieron diversos paquetes rectangulares de droga equivalentes a un avalúo cercano a los 250 millones de pesos. Además, se investiga si el automóvil mantenía encargo vigente por robo.

Respecto de la intervención institucional, el coronel Manuel Aguilera, perteneciente a la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, confirmó que "al efectuar un registro al vehículo, se logra encontrar gran cantidad de droga".

"De la misma forma, y en coordinación directa con la Fiscalía de Flagrancia Sur, con la que hemos estado coordinando este procedimiento de copamiento masivo, se instruyó también la entrada y registro a un domicilio", detalló el uniformado, que también confirmó la incautación de "17 kilos de droga y un vehículo de alta gama".