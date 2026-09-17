Nepal aumenta a 6.000 la cantidad de desaparecidos a tres semanas de la riada

Nepal añadió mil personas a su lista de desaparecidos tras las devastadoras riadas que azotaron el norte y centro del país el pasado 26 de agosto, lo que eleva el número total de personas cuyo paradero se desconoce a 6.150, según confirmaron las autoridades este jueves.

El portavoz de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres nepalí (NDRRMA), Shanti Mahat, explicó a EFE que la lista se actualizó después de que las autoridades recibieran información más detallada de las aldeas de las zonas afectadas por la catástrofe, a medida que continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

"La NDRRMA aún no dispone de todos los datos de las personas desaparecidas. La lista podría seguir aumentando, ya que los equipos de rescate han llegado ya a casi todos los rincones de los distritos afectados por la catástrofe para recabar datos sobre las personas desaparecidas", señaló Mahat a EFE.

El portavoz añadió que la cifra también podría reducirse una vez que se establezca, mediante pruebas de ADN, la identidad de los cadáveres no identificados recuperados tras la catástrofe, ya que algunos podrían corresponder a personas que actualmente figuran como desaparecidas.

De hecho, el más reciente reporte de la NDRRMA indica que 105 nombres fueron retirados de la lista de desaparecidos tras la identificación de sus cadáveres. Las autoridades han recogido casi 1.300 muestras de ADN de los cuerpos y casi 1.900 de los familiares.

Nepal ha recuperado hasta el momento 1.403 cuerpos tras las inundaciones, aunque más de 520 de los registros corresponden a restos parciales, dificultando así la consolidación del número total de fallecidos.

El llamado "tsunami del Himalaya", uno de los peores desastres naturales en años en Nepal, ocurrió en la mañana del 26 de agosto tras el desprendimiento de una masa glaciar y rocosa de dos kilómetros cuadrados en la montaña Langtang Lirung, en el Himalaya nepalí, a 5.200 metros de altitud.

La riada resultante arrasó con miles de viviendas y comercios, además de dañar decenas de proyectos hidroeléctricos y otras infraestructuras. Nepal estima que la reconstrucción del país costará más de 4.700 millones de dólares.

En la vecina región china del Tíbet, también duramente golpeada por la avalancha de lodo y rocas del pasado 26 de agosto, el último balance difundido por las autoridades eleva a 43 los fallecidos, mientras 519 personas siguen todavía desaparecidas.