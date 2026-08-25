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Tópicos: País | Policial | Drogas

Sujeto fue detenido por portar cocaína en la vía pública en Melipilla

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hombre, de nacionalidad boliviana, también tenía dinero falsificado en su domicilio.

Sujeto fue detenido por portar cocaína en la vía pública en Melipilla
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Personal de Carabineros detuvo a un sujeto que portaba más de cinco kilos de droga en plena vía pública de la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la esquina de calle Pardo con Ignacio Carrera, cuando el hombre fue sorprendido portando una caja que en su interior tenía una sustancia blanca.

El teniente Raúl Carreño detalló que "gracias a los constantes patrullajes preventivos y al servicio permanente de la sección motorizada de Carabineros de Chile, se logró la detención de un individuo de nacionalidad boliviana por el delito de tráfico de drogas, incautando más de cinco kilos de clorhidrato de cocaína".

Al revisar el domicilio del imputado se encontraron cuatro bolsas y un paquete tipo ladrillo con un peso total de 5 kilos 155 gramos, además de incautar dinero falsificado.

El sujeto, que no tiene antecedentes, fue identificado con las iniciales A.L.A., es de nacionalidad boliviana y tiene 49 años.

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