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Tópicos: País | Policial | Drogas

Tarapacá: Narcos llevaban casi 100 kilos de droga ocultos en la carrocería de un auto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Una fiscalización conjunta realizada por personal del Ejército y de la Brigada Antinarcóticos de la PDI en la comuna de Huara permitió incautar casi 100 kilos de cocaína y ketamina que eran transportados ocultos en la carrocería de un auto. 

El procedimiento tuvo lugar en el cruce de la Ruta 5 Norte y la Ruta 15 CH (que lleva hacia la comuna fronteriza de Colchane) y, con apoyo de un perro antidrogas, concluyó con la detención de dos sujetos de nacionalidad chilena.

Ambos quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, que fijó un plazo de investigación de 120 días.

 

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