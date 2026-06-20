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Tópicos: País | Policial | Drogas

Traficante de drogas italiano cumplió su condena en Chile y fue extraditado a su país

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hombre de 49 años era requerido por la justicia de Roma por un caso de narcotráfico internacional ocurrido en 2014.

El imputado registraba una condena previa de nueve años en Chile, tras ser detenido en la zona fronteriza con Perú en un procedimiento vinculado a sustancias ilícitas.

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La Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Santiago concretó la extradición de un ciudadano italiano de 49 años, requerido por la justicia de su país por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

El sujeto mantenía una notificación roja emitida por Interpol Roma, en el marco de una causa por narcotráfico internacional originada en 2014, cuando autoridades italianas interceptaron un envío con destino a ese país.

El cargamento provenía de República Dominicana y contenía cocaína oculta en objetos artesanales de madera con doble fondo, mecanismo utilizado para evadir los controles policiales.

El subcomisario de la OCN Interpol Santiago, Alex Varela, explicó que, "una vez que se interceptó este paquete, la policía italiana inició una serie de diligencias investigativas que pudieron establecer la responsabilidad tanto de la persona que extraditamos como de la pareja que era la receptora de estas especies".

El ciudadano italiano también registraba antecedentes en Chile, donde fue condenado a 9 años de presidio tras ser detenido en la zona norte cuando intentaba ingresar droga por la frontera entre Perú y Chile.

Tras cumplir su condena en el país, se activó el proceso de extradición solicitado por las autoridades italianas.

Para concretar el traslado, dos escoltas de la policía italiana viajaron a Chile y posteriormente trasladaron al requerido vía aérea hacia Roma, donde deberá enfrentar el cumplimiento de la sentencia dictada en su contra.

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