En regreso a clases: Sujetos lanzaron bombas molotov afuera del Instituto Nacional

En el primer día de clases tras las vacaciones de invierno, encapuchados vestidos con overoles blancos salieron del Instituto Nacional a lanzar bombas molotov y fuegos artificiales este lunes.

Los disturbios obligaron a implementar desvíos por la Alameda en horas de la mañana, así como la suspensión de la jornada matutina en el establecimiento. Sin embargo, no se aplicaron cambios a las actividades de la tarde.