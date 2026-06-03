Equipos de búsqueda hallaron muerto a joven de 23 años desaparecido en Puyehue

Tras intensas jornadas de búsqueda, este miércoles fue hallado el cuerpo de Eliezer Vera, joven de 23 años que se encontraba desaparecido desde la mañana del lunes en la localidad de Entre Lagos, en la comuna de Puyehue, Región de Los Lagos.

El hallazgo se concretó en la ribera del río Pilmaiquén, aproximadamente a 500 metros del centro de operaciones donde equipos de emergencia concentraban sus esfuerzos.

En el operativo participaron efectivos de Carabineros, Bomberos, brigadas especializadas de rescate y el apoyo tecnológico de drones.

"El día de hoy, lamentablemente, se realizó el hallazgo del cuerpo del joven desaparecido en la comuna de Puyehue. Esto, como resultado de las diversas diligencias de búsqueda que estaban realizando los equipos de emergencia en la zona", confirmó el subprefecto Javier Yusthy, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Osorno.

Asimismo, indicó que la institución policial procederá con los peritajes científico-técnicos correspondientes para "poder individualizar el cuerpo encontrado de manera científica, a fin de poder dar tranquilidad a la familia".

Previamente, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, reveló que el joven dejó una carta dirigida a su familia antes de que se le perdiera el rastro. Tras este hecho, sus cercanos interpusieron una denuncia por presunta desgracia, activando de inmediato los protocolos de búsqueda.