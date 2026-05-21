Equipos de rescate confirmaron muerte de hombre atrapado en grieta del Volcán Osorno

El Cuerpo de Socorro Andino confirmó el fallecimiento de un excursionista que cayó en una profunda grieta ubicada en el sector denominado El Glaciar, en los faldeos del Volcán Osorno (Región de Los Lagos).

El hecho ocurrió en una zona de alta complejidad geográfica y difícil acceso, donde el deportista quedó atrapado en una cavidad de aproximadamente 150 metros de profundidad, lo que derivó en un amplio operativo de búsqueda.

La emergencia se originó cerca de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, complicando las labores de búsqueda y rescate producto de las adversas condiciones climáticas propias de la montaña, como fuertes ráfagas de viento.

Las autoridades levantaron un puesto de mando en el sector donde se ubica el Refugio Teski para coordinar las acciones en terreno. En la búsqueda participan voluntarios de Bomberos, personal de Carabineros y expertos del municipio de Puerto Varas.

Voluntarios constataron fallecimiento

Posteriormente se unieron voluntarios del Cuerpo de Socorro Andino, experimentados en maniobras de rescate en laderas y zonas de difícil acceso, quienes descendieron al lugar donde cayó el deportista y ratificaron su fallecimiento.

Autoridades señalaron que la recuperación del cuerpo podría se podría concretar este domingo debido a las complejas condiciones geográficas y climáticas presentes en la zona.

