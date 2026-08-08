Equipos de rescate siguen con la búsqueda de colombiano desaparecido en el Cerro Panul

Un amplio operativo de rescate se mantiene activo este sábado en el sector precordillerano de la comuna de La Florida, en Santiago, para dar con el paradero de Jonnatan Hio Hio, ciudadano colombiano de 32 años que se encuentra desaparecido tras accidentarse durante una excursión en el Cerro Panul.

El excursionista ingresó a la montaña el pasado 3 de agosto y logró llegar al punto más alto de su trayecto. No obstante, las complicaciones surgieron durante la caminata de retorno, momento en que sufrió una lesión en uno de sus pies que le impidió concretar el descenso por sus propios medios.

Helicópteros, rastreo geolocalizado y complejidades climáticas

El despliegue en la zona cuenta con la participación de personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, funcionarios de la Municipalidad de La Florida y voluntarios del Cuerpo de Socorro Andino, quienes han establecido un centro de mando en el sector.

La búsqueda terrestre se ha visto reforzada desde el aire por el trabajo constante de al menos dos helicópteros.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los equipos de emergencia lograron determinar un área prioritaria de búsqueda a partir de los datos entregados por la última señal del teléfono celular del excursionista.

A pesar del esfuerzo de las patrullas, el factor meteorológico se ha transformado en uno de los mayores obstáculos para los rescatistas. Las difíciles condiciones climáticas registradas en la alta montaña han complicado los desplazamientos a pie, por lo que las autoridades evalúan la posibilidad de instalar un puesto de mando avanzado en altura para coordinar el rastreo desde las zonas superiores.

El drama de la familia: "Su equipamiento era solo por el día"

La preocupación de sus seres queridos aumenta a medida que transcurren las horas. Desde el puesto de mando instalado en La Florida, su hermana, Astrid, afirmó que el afectado no estaba preparado de manera logística ni técnica para pernoctar en la alta montaña durante varios días seguidos.

"Sí tenía su equipamiento, pero su equipamiento era por un día... sí tiene su equipo adecuado, pero él había organizado su salida solo por el día", expresó preocupada la familiar del joven extraviado.

Frente a la incertidumbre y el complejo escenario geográfico de la precordillera capitalina, la hermana del joven colombiano concluyó con un llamado de ayuda a la comunidad y a rescatistas de alta montaña.