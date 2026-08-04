Mujer que estafó a 200 familias en Iquique fue detenida en Puerto Varas

Una mujer de 48 años de edad que haciéndose pasar por funcionaria del Serviu estafó a más de 200 familias que intentaban postular a viviendas sociales -y consiguió de manera ilícita unos 400 millones de pesos- fue detenida por la PDI y puesta a disposición de los tribunales.

El subprefecto Gustavo Sáez, jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Iquique, explicó que su captura en la Región de Los Lagos fue posible gracias a "un trabajo de inteligencia, de información, de triangulación de teléfonos celulares: una vasta investigación".

"Cabe destacar el trabajo colaborativo de la PDI de nuestra región (Tarapacá) con la PDI de la Región de Los Lagos, donde se logró ubicar (a la imputada) en el campo prácticamente, en el sector Ensenada de la comuna de Puerto Varas", señaló el oficial.

La estafadora "se encontraba arrendando una vivienda junto a su grupo familiar, lugar en el cual fue detenida", detalló Sáez.

Formalizada en el Juzgado de Garantía de Iquique por delitos de estafa reiterada y uso malicioso de instrumento público, la mujer quedó en prisión preventiva.