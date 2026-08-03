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Tópicos: País | Policial | Estafas

PDI detuvo a falsa funcionaria del Serviu acusada de estafar a más de 200 personas

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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La Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI detuvo a una mujer acusada de estafar a más de 200 personas al hacerse pasar por una funcionaria del Serviu, según denunció esa repartición en mayo pasado.

La chilena de 48 años fingía inscribir a las víctimas para que accedieran a una supuesta entrega de viviendas sociales, haciéndose con un monto cercano a los 400 millones de pesos.

Personal de la PDI capturó a la sospechosa este lunes en el sector de Ensenada, en la Región de Los Ríos.

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