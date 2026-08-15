PDI busca a exconcejala de Graneros que desapareció hace 10 días en Ñuñoa

La PDI busca a Thae Loiza Galaz, exconcejala de Graneros (Región de O'Higgins) que se le perdió el rastro hace 10 días en la comuna de Ñuñoa.

Según Meganoticias, los hechos ocurrieron el 5 de agosto, después de que Loiza saliera de su departamento. Ese día, había olvidado sus llaves antes de abandonar el recinto, por lo que llamó a una mujer identificada como Leila -su amiga de infancia y con quien residía- para que abriera la reja.

Posteriormente, Loiza salió y nunca más se supo de su paradero.

La familia de la exconcejala ingresó una denuncia por presunta desgracia tres días después -el 8 de agosto-, y otros tres días más tarde recibió la Brigada de Homicidios de la PDI la orden de investigar.

"Andaba sin plata y sin documentos"

María Rosa Galaz, madre de la víctima, relató al citado medio que su hija se había mudado a la Región Metropolitana para establecerse definitivamente y se encontraba trabajando en una hamburguesería de La Florida.

La preocupación empezó a surgir cuando Loisa Galaz no se presentó a trabajar, por lo que desde la hamburguesería comenzaron a contactarla. Sin embargo, no lo lograron, porque la joven estaba incomunicada por haber sufrido el robo de su celular días antes.

Asimismo, "lo que me parece más extraño es que andaba sin plata, y me parece que sin documentos", contó la madre, a quien la PDI mostró las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la salida de Loiza de su departamento.