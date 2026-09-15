Detienen a sospechoso de matar a su pareja en Alto Hospicio

Carabineros detuvo este martes a un hombre de 25 años como presunto autor del femicidio de una mujer de 26, ocurrido en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

En paralelo, la Brigada de Homicidios de la PDI se constituyó en el pasaje Cancosa para examinar el sitio del suceso.

Por el momento, se ha revelado que la víctima presenta golpes en distintas áreas de su cuerpo.

El principal sospechoso del crimen es la pareja de la joven fallecida.

Recuerda que si eres víctima o testigo de violencia puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455 de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, o a cualquiera de los siguientes números:

Fono Familia de Carabineros: 149

Policía de Investigaciones: 134

Fono Denuncia Segura: 600 400 0101

WhatsApp Mujer: +569 9700 7000