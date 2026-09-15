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Detienen a sospechoso de matar a su pareja en Alto Hospicio
Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
La víctima presenta golpes en distintas áreas de su cuerpo.
La víctima presenta golpes en distintas áreas de su cuerpo.
Carabineros detuvo este martes a un hombre de 25 años como presunto autor del femicidio de una mujer de 26, ocurrido en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.
En paralelo, la Brigada de Homicidios de la PDI se constituyó en el pasaje Cancosa para examinar el sitio del suceso.
Por el momento, se ha revelado que la víctima presenta golpes en distintas áreas de su cuerpo.
El principal sospechoso del crimen es la pareja de la joven fallecida.
Fono Familia de Carabineros: 149
Policía de Investigaciones: 134
Fono Denuncia Segura: 600 400 0101
WhatsApp Mujer: +569 9700 7000