Femicidio en Las Condes: Hombre apuñaló a su pareja en departamento

Un hombre de 33 años fue detenido durante la tarde de este lunes por el femicidio de su pareja, una mujer de 31 años, al interior de un departamento en la comuna de Las Condes.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado en la calle República Árabe de Egipto, donde se encontraban acompañados con su hija de tres años, en el momento en que se registró una discusión entre ambos.

Los involucrados provenían de Calama y habían arrendado el departamento a través de la plataforma AirbnB.

Como relató el mayor Rodrigo Silva, "Carabineros rápidamente llegó al lugar, logrando la detención del agresor, quien al ser entrevistado reconoce que él es el que le propinó las lesiones con un arma blanca a la víctima, la que lamentablemente producto de la gravedad de las lesiones resultó fallecida".

La menor se encuentra acompañada por personal policial, mientras que el hombre pasará durante este martes a control de detención.