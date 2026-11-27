La periodista Claudia Urquieta, editora de Comunidad +Ciper, explicó en Una Nueva Mañana por qué para el medio de investigación el Festival +Ciper UDP -que este sábado 28 de noviembre celebra su sexta versión- se transformó en un evento imprescindible para conectar con las audiencias y generar instancias de diálogo directo con las personas.

"Si uno ve distintas encuestas, hay una muy baja credibilidad en el periodismo y creo que eso es algo que hay que reparar; hay que buscar fórmulas como para volver a conectar con las audiencias", comentó.

Para Urquieta, más allá de adaptarse a nuevos lenguajes o plataformas, la clave para recuperar la confianza radica en entregar información rigurosa, con respaldo documental y que incida en la vida cotidiana.

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