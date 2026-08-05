Femicidio frustrado en Santiago: Hombre quemó a su expareja y a una sobrina

Un femicidio frustrado se registró en calle Santa Elena del Barrio Matta, en Santiago Centro, donde un hombre de 35 años roció con combustible a su expareja (27 años) y le prendió fuego, lo que causó el incendio de un departamento en el piso 17 de un edificio.

De acuerdo con información policial, la mujer, de nacionalidad venezolana, se encontraba en su domicilio junto a dos familiares cuando llegó el agresor -también venezolano- con combustible que usó para mojarla a ella y a su sobrina, a quiens les prendió fuego.

El fiscal Felipe Olivarí precisó que el sujeto "portaba dos botellas con bencina y procede a rociar tanto a su exconviviente como a la sobrina de ella con este combustible y posteriormente les prende fuego. Las víctimas logran arrancar hacia el pasillo del edificio, son ayudadas por vecinos quienes le rocían agua para apagar el fuego".

"El imputado finalmente rocía combustible en todo el departamento y le prende fuego generando un incendio", detalló.

La víctima resultó con sus piernas quemadas, lesiones que fueron tratadas en la exPosta Central, donde se encuentra fuera de riesgo vital, al igual que su familiar.

En tanto, el agresor huyó del edificio escalando por los balcones de los departamentos inferiores.