Fiscalía: Delincuente mató a su polola por accidente al hacer malabar con su arma

La Fiscalía del Biobío formalizó por delito de femicidio íntimo, bajo la figura de dolo eventual, a un hombre de 21 años que la semana pasada denunció el asesinato de su polola en la comuna de Laja.

El sujeto relató que, al llegar a su domicilio, halló a la víctima sin vida en un segundo piso, pero la investigación del Ministerio Público terminó radicando en él la responsabilidad.

El fiscal Jorge Sandoval explicó que "el imputado estaba en poder de una pistola de 9 milímetros marca Glock, y sabiendo que ésta tenía una bala pasada, procedió a dar vueltas con su dedo en el lugar donde está el gatillo", al modo de un malabar cinematográfico propio de las películas de vaqueros.

Su maniobra hizo, lamentablemente, que "se percutara el arma y el disparo impactara la cabeza de la víctima. Por eso fue formalizado por el delito de femicidio con dolo eventual".

El joven "también fue formalizado por el (delito de) porte de esa arma de 9 milímetros que causó la muerte (de la víctima) y, finalmente, también (porque) fue encontrada en su poder o tenencia una escopeta hechiza".

Conocidos los antecedentes, el Sernameg interpuso la primera querella en el marco de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, haciéndose parte del proceso penal.

El tribunal dio un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.