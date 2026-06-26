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Tópicos: País | Policial | Femicidio

Labranza: Hombre fue detenido por el presunto femicidio de expareja

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La víctima, una mujer de 32 años, fue encontrada al interior de un domicilio con múltiples heridas cortopunzantes.

Labranza: Hombre fue detenido por el presunto femicidio de expareja
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Carabineros halló este viernes el cadáver de una mujer de 32 años en una casa de la localidad de Labranza, en la comuna de Temuco (Región de La Araucanía).

De acuerdo con los primeros antecedentes policiales, el cuerpo presentaba diversas heridas provocadas por un arma cortopunzante.

A raíz de las diligencias inmediatas desplegadas en la zona, los uniformados lograron la captura de la expareja de la mujer, un hombre de 27 años, quien es el principal imputado como autor del crimen.

En el sitio del suceso continúa trabajando personal especializado de Carabineros para esclarecer la dinámica del presunto femicidio.

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