Victoria: Presidio perpetuo para sujeto que mató a su pareja frente a sus hijas

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Angol dictó una pena de presidio perpetuo simple contra Gonzalo Pailahueque Hualla, condenado por el delito de femicidio íntimo de su pareja, perpetrado el 30 de enero de 2024 en la comuna de Victoria.

Durante el juicio, el Ministerio Público de Victoria logró acreditar que Pailahueque apuñaló y le provocó la muerte a Ruby Queipul en el living del domicilio que ambos compartían.

Asimismo, el fiscal Aldo Osorio relevó que el crimen "ocurrió en presencia de dos hijas en común menores de edad", antecedente que el TOP apuntó como una agravante del femicidio.

Sin embargo, el tribunal no acogió la pena solicitada por el Ministerio Público, que esperaba que el sujeto fuese sentenciado a presidio perpetuo calificado.

Por último, Pailahueque también quedó sujeto a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.

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