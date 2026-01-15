Fiscalía incautó celulares de la exjueza de la Suprema María Teresa Letelier

La Fiscalía de Valparaíso informó que incautó los teléfonos celulares de la exministra de la Corte Suprema María Teresa Letelier, que está bajo investigación por presuntas gestiones realizadas con Luis Hermosilla y el otrora juez de la Corte de Apelaciones de Santiago y de Copiapó Juan Antonio Poblete.

El Ministerio Público sostiene que tanto Hermosilla como Poblete ayudaron a Letelier a obtener el cargo que ocupó en la Suprema por cuatro años y medio; carrera judicial que llegó a su fin el 24 de diciembre al haber cumplido los 75 años de edad.

La orden de decomisar los celulares de la exministra -procedimiento efectuado el miércoles por la PDI en su propia casa, ubicada en Providencia- fue instruida por Fiscalía luego de haber revisado el teléfono de Poblete, que figura como imputado en el denominado "Caso Topógrafo", donde se indaga un presunto espionaje a periodistas por parte del Ejército.

"Tuvimos fundamento para requerir esta autorización al tribunal, considerando ciertas dudas que teníamos acerca de la disponibilidad de la exmagistrada para entregar un teléfono personal", señaló la fiscal regional de Valparaíso y quien lidera el caso, Claudia Perivancich.

"Esta investigación, en la que ella (Letelier) tiene la calidad de imputada, se inicia derivada de lo que se llama 'Causa Topógrafo', que tiene que ver con algunas conversaciones que se encuentran en comunicaciones de WhatsApp con el exmagistrado Poblete", agregó.

En abril del año pasado, cuando declaró como imputada al Ministerio Público, la exmagistrada reconoció que recibió a Hermosilla en el mismo mes de 2021 -antes de su nominación en el máximo tribunal- y que él le ofreció ayuda para convertirse en una de sus integrantes.

También explicó porqué no se inhabilitó para intervenir en causas relacionadas con el juez Poblete, a pesar de haber recibido su ayuda y de mantener una larga amistad con él.

La investigación contra Letelier constituye un antecedente más en la crisis que atraviesa el Poder Judicial, consistente en una seguidilla de escándalos de corrupción que han golpeado a la institucionalidad, como el caso Hermosilla y la trama bielorrusa.

Chevesich: "Ninguna persona está por sobre la ley"

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, fue consultada sobre la incautación y respondió que el Pleno del máximo tribunal como tal no tiene una opinión al respecto, aunque subrayó que "nadie está por sobre la ley".

"De esta noticia me enteré ayer (miércoles). Supongo que el resto de los colegas también se habrán enterado de aquello", señaló.

"No tenemos una postura de la Corte Suprema sobre la materia, pero sí puedo decir que se trata de una diligencia ejecutada previo cumplimiento de una resolución judicial y es lo que corresponde. O sea, (hay que) entender que ninguna persona está por sobre la ley", expresó Chevesich.