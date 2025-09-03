Fiscalía investiga hace un año las torturas a trabajador TEA en el Hospital de Osorno

La subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, abordó este miércoles las agresiones que sufrió un trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Hospital de Osorno, en la Región de Los Lagos, y apuntó que los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público.

Durante la jornada pasada, se conoció el caso de un funcionario del centro asistencial con TEA que sufrió acoso, vejaciones y actos de humillación por parte de sus propios compañeros, entre 2018 y 2020. Las agresiones fueron grabadas por los mismos victimarios, quienes se burlaban y reían de la víctima mientras lloraba.

Por lo anterior, el recinto de salud realizó un sumario interno que no arrojó sanciones administrativas contra los implicados.

Ante la situación, la subsecretaria afirmó que se tomaron dos acciones: "Lo primero es reabrir el sumario administrativo para acoger estos nuevos antecedentes y que se investiguen en su mérito, porque son extremadamente graves. Y también se entregaron los antecedentes a la Fiscalía para que sean investigados como hechos constitutivos de posibles delitos".

"Está por un lado la investigación hacia las personas que están cometiendo estos actos de violencia, evidentes, y dentro de eso, habría que también investigar si es que hay responsabilidades que se asocian a los directivos del momento por no haber establecido sanciones que pudiesen haber correspondido en ese momento", señaló.

Sin embargo, reparó que "eso depende también de conocer cuáles eran los antecedentes que tenían en el momento de la investigación que se realizó el año 2020".

La subsecretaria afirmó que tanto el director del hospital como el del Servicio de Salud ya no se encuentran en funciones, y el actual director subrogante, Julio Vargas, que en está en el cargo desde 2023, tomó conocimiento de lo ocurrido en 2024.

Vargas dijo a Cooperativa que la Fiscalía investiga lo sucedido desde mediados de 2024: "Pero a mí no me han llamado a declarar... Imagino que deben estar prontos a llamarme".

Por otro lado, la víctima se encontraba realizando un reemplazo en el hospital al momento de ocurridos los hechos, por lo que ya no está en funciones dentro del establecimiento. Albagli aseguró que no se tiene información si es que se ha podido tomar contacto con él para alguna medida de ayuda o reparación.