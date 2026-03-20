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Tópicos: País | Policial

Fuegos artificiales y disturbios en La Legua tras doble homicidio de hombre y su sobrino

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Una tensa jornada se vive en la población La Legua tras el asesinato de un hombre de 35 años y su sobrino el pasado miércoles. El ataque, directo, dejó a ambas víctimas acribilladas y desató disturbios y ruidos durante la noche y la madrugada.

En ese contexto, se realizó una despedida marcada por el lanzamiento de fuegos artificiales cerca de las 23:00 horas, con nuevos estruendos durante la mañana.

Carabineros acudió por alteraciones al orden público, pero los responsables huyeron antes de su llegada.

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