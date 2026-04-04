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Tópicos: País | Policial

Hallan cuerpo de hombre que estaba desaparecido tras ingresar a tranque en Lo Barnechea

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

De acuerdo con Bomberos, se trata de un trabajador de 35 años -cercano al sector- que ingresó a una infraestructura de Aguas Andinas, consumiendo alcohol con un amigo.

Hallan cuerpo de hombre que estaba desaparecido tras ingresar a tranque en Lo Barnechea
 ATON (referencial)

En las labores de búsqueda trabajó el Grupo Especializado de Rescate Subacuático (Gersa) de Bomberos.

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Bomberos informó la mañana de este sábado que fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 35 años que se encontraba desaparecido luego de haber ingresado a un tranque de Aguas Andinas en la comuna capitalina de Lo Barnechea.

Según detallaron los voluntarios, el aludido es un trabajador cercano al sector, que entró al Tranque La Dehesa la tarde del viernes consumiendo alcohol con un amigo. 

En ese contexto, ingresó al agua y se le perdió el rastro. 

El teniente de Carabineros Christopher San Martín, de la Comisaría N°53 de Lo Barnechea, señaló que "dentro del sector habían distintas construcciones" y que los aludidos "eran trabajadores de una obra, realizaban funciones de cuidador".

Sobre el consumo de bebidas alcohólicas, el amigo de la víctima "declaró a Carabineros y, efectivamente, indicó que hubo consumo, pues se encontraban compartiendo al interior del recinto privado", añadió.

En las labores de búsqueda trabajó el Grupo Especializado de Rescate Subacuático (Gersa) de Bomberos, que contó con el apoyo de drones municipales para dar con el paradero del desaparecido, "que estaba ahogado y sin vida", dijo.

En tanto, la Brigada de Homicidios de la PDI continuará con las labores investigativas posteriores. 

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