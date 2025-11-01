Hallan sin vida a adolescente desaparecido en el río Maipo tras intensa búsqueda

Equipos de rescate confirmaron el hallazgo del cuerpo de Adrián, menor de nacionalidad boliviana de 15 años que estaba desaparecido desde el jueves tras adentrarse al río Maipo, en la comuna capitalina de Isla de Maipo.

En las labores participaron personal de Bomberos, Carabineros, Municipalidad, actores particulares y hasta vecinos, con el fin de dar con el paradero del niño.

"Solicitamos ayuda a otras regiones (en la búsqueda) porque habían elementos que no poseíamos. Nos apoyaron con buzos de algunas ONG de Cartagena (Región de Valparaíso), gente de comunicaciones nos ayudó con un puesto e incluso voluntarios, que ni siquiera eran Bomberos", destacaron desde esa institución.

"(Nos ayudaron) con un dron de alta tecnología; un particular nos trajo un eco sonar y luego otro llegó con otro dispositivo igual. Fueron elementos que fueron ayudando para poder encontrar al niño", agregaron.

"Las primeras (personas) que estuvieron buscando fueron 150, pero con la red de apoyo que tuvimos con la Municipalidad y Carabineros llegamos fácilmente a más de 200 voluntarios trabajando en las labores de rastreo. Carabineros (colaboró) con un grupo muy grande y el municipio con todo el tema logístico", agradeció Bomberos.

Alcalde: "Queremos empatizar con el dolor de la familia"

El alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave, expresó: "Queremos empatizar con el dolor de la familia y estamos haciendo un tremendo esfuerzo por parte de la Corporación Municipal, que está trayendo a la madre a la comuna para que se reencuentre con sus familiares".

"Como decía el comandante (de Bomberos), aquí hay un trabajo intersectorial, pero quiero detenerme y destacar el profundo compromiso de la comunidad de Isla de Maipo; no solo de sus instituciones presentes en la emergencia, sino también de sus Bomberos de la Unidad de Rescate Agreste de la Segunda Compañía y a Carabineros", indicó el jefe comunal.

"También (resalto) la intervención de algunos particulares y organizaciones civiles, como la agrupación de kayak que estuvo toda la jornada aportando con el GOPE en el rescate, con su conocimiento del lecho del río. Como deportistas, fueron un aporte fundamental en el hallazgo del cuerpo de Adrián", añadió Olave.

"Asimismo, (agradecemos) a un empresario particular que se contactó con el municipio y facilitó un equipo de última tecnología, un eco sonar que permite mapear el fondo del río y permite tener un escáner de lo que hay, pese a lo torrentoso del tramo y la escasa visibilidad".

"Nadie estuvo de más: todos aportaron con su granito de arena para hallar el cuerpo y darle parcial tranquilidad a la familia en este momento de tanto dolor", remató el alcalde de Isla de Maipo.