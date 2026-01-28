Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Hallaron a los dos últimos desaparecidos del naufragio en el Reloncaví

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La nave "Koñimo I" se hundió la madrugada del martes en la Región de Los Lagos con ocho tripulantes a bordo, y seis de ellos perdieron la vida.

 Armada

La Fiscalía destacó la extrema dificultad que enfrentaron los buzos para rescatar los cadáveres de la víctimas fatales.

En portada

Este miércoles se confirmó el hallazgo de tres cuerpos de los pescadores que permanecían desaparecidos tras el hundimiento de la embarcación "Koñimo I" en el estuario del Reloncaví, Región de Los Lagos.

Según el balance oficial entregado este miércoles por las autoridades, el siniestro dejó seis víctimas fatales, cuyos cuerpos ya han sido recuperados y están en proceso de entrega a sus familiares.

Según indicaron desde la Armada, durante esta jornada "el procedimiento que se desarrolló conforme a los protocolos vigentes y con resguardo de la seguridad del personal interviniente. En el lugar se encuentra trabajando la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, efectuando los peritajes dispuestos por la Fiscalía del Ministerio Público".

La fiscal María Angélica de Miguel se refirió a la extrema dificultad de los trabajos submarinos, explicando que la estructura de la embarcación presenta un escenario caótico tras el hundimiento.

"Esta no es una operación fácil, es bastante complejo. Todo lo que había en el interior está desordenado, está por todas partes y, por lo tanto", detalló la persecutora, subrayando que la seguridad de los equipos de buceo es prioritaria.

En cuanto a las víctimas fatales recuperadas, De Miguel confirmó la identidad de los tres fallecidos: el patrón de la nave, Marco Argel, hallado durante la noche del martes; el buzo Cristian Maldonado y el supervisor de buceo Luis Figueroa.

Sobre la posibilidad de reflotar el "Koñimo I", la fiscal advirtió que "queremos que la nave, a la reflotación, sufra el menos daño posible para poder tener éxito en los peritajes".

Por ahora, el Ministerio Público y la Armada mantienen la zona resguardada mientras buzos especializados continúan despejando el interior de la nave. 

