Hombre armado se parapetó fatalmente en un domicilio de Macul

Carabineros encontró muerto a un hombre que se había parapetado, con un arma de fuego, al interior de una casa ubicada en la intersección de Avenida Quilín con calle Premio Nobel, en la comuna de Macul.

Luego de que vecinos denunciaran haber escuchado fuertes gritos al interior del inmueble y haber visto al sujeto armado, "Carabineros procedió respecto a su protocolo con equipo Labocar, equipo GOPE y equipo negociador. Conversamos con la familia, que nos manifestó que esta persona tenía depresión", explicó el coronel Claudio Rosales, de la Prefectura Oriente de la policía uniformada.

"El equipo negociador trató de persuadir a esta persona, no logrando respuesta. Ante tal situación, procedió a ingresar (a la casa), y nos percatamos de que esta persona se encontraba fallecida, con un arma de fuego a su costado", añadió el oficial.