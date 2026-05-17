Hombre baleado fue sorprendido con una pistola en Maipú
Un hombre fue baleado en su abdomen y en su pierna derecha en la comuna de Maipú, sin embargo, fue detenido por portar una pistola calibre 22 en uno de sus bolsillos.
Según información preliminar, el hecho ocurrió en Avenida José Manuel Borgoño, donde la policía halló una segunda pistola calibre 9 milímetros sin su número de serie, que habría sido utilizada por el atacante, quien se trasladaba en un vehículo, de acuerdo a testigos.
La víctima, que cuenta con antecedentes, fue aprehendido y trasladada sin riesgo vital hasta el Hospital El Camen en la misma comuna.