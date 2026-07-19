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Tópicos: País | Policial

Hombre fue baleado al interior de vehículo en La Legua

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

De nacionalidad chilena, ingresó a la urgencia del Hospital Barros Luco, donde Carabineros dio aviso a la Fiscalía ECOH Metropolitana.

Hombre fue baleado al interior de vehículo en La Legua
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El Ministerio Público investigará el caso con el apoyo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya está realizando las primeras indagatorias.

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La Fiscalía ECOH Metropolitana y la PDI investigan un ataque con arma de fuego que se registró hoy en la madrugada en el interior de la población La Legua, en la comuna de San Joaquín.

El hecho quedó al descubierto cuando el sujeto baleado, de nacionalidad chilena -que se encontraba al interior de un vehículo al momento del tiroteo- ingresó a la urgencia del Hospital Barros Luco, donde funcionarios de Carabineros dieron aviso a la Fiscalía ECOH Metropolitana.

Al respecto, el fiscal ECOH Ernesto González informó que se concurrió a "un hospital del sector sur de la capital tras haber recibido una denuncia de Carabineros, que daba cuenta que una persona se encontraba herida al interior y que estaba siendo atendida por recibir múltiples impactos balísticos en la vía pública".

"Él se encontraba al interior de un vehículo transitando en la comuna de San Joaquín y, en ese lugar, habría recibido múltiples disparos, donde habría resultado herido y, posteriormente a ello, fue trasladado hasta el hospital", añadió.

La Fiscalía ECOH investigará el caso con el apoyo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya está realizando las primeras indagatorias.

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