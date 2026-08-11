Hombre fue quemado vivo por una pandilla en Iquique

Un hombre de 31 años, de nacionalidad venezolana, fue fue quemado vivo por un grupo de sujetos que lo abordó en Avenida Arturo Prat con Santiago Polanco, en el centro de Iquique, Región de Tarapacá.

De acuerdo a información preliminar, la víctima fue rociada con un líquido acelerante y posteriormente prendida en llamas.

La acción fue vista por transeúntes que auxiliaron al hombre, quien fue llevado al SAR Sur de la ciudad y luego derivado Hospital Regional de Iquique, donde se mantiene internado y en riesgo vital.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios junto al Laboratorio de Criminalística de la policía civil para esclarecer el hecho.