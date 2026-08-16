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Tópicos: País | Policial

Hombre murió tras caer al mar desde un acantilado en Antofagasta

Publicado:
| Periodista Radio: Dayane Márquez
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ocurrió en la Caleta El Lagarto, en cuya zona de playa fue encontrado el cadáver, informó la Capitanía de Puerto de la ciudad.

Hombre murió tras caer al mar desde un acantilado en Antofagasta
 ATON (archivo)
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Un trágico hecho se registró en la Caleta El Lagarto, ubicada en el sector norte de Antofagasta, donde un hombre murió tras caer al mar desde un acantilado.

Bomberos despachó unidades al sector para iniciar las labores preliminares de rescate, que dio con el cuerpo.

El capitán de puerto de Antofagasta, Diego Aguilera, informó que el hombre "cayó al mar por razones que se desconocen" y que el cadáver fue encontrado "en la zona de la playa".

"Una patrulla de Policía Marítima se encuentra en el área realizando las diligencias respectivas con el Ministerio Público por el hallazgo", afirmó.

El procedimiento quedó a cargo de la Armada y de Carabineros, mientras que las unidades bomberiles retornaron a Antofagasta.

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