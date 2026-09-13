Hombre recibió cerca de 12 disparos durante una riña en Pudahuel

Un hombre resultó gravemente herido tras recibir cerca de 12 disparos durante una riña registrada este domingo en la comuna de Pudahuel.

El hecho ocurrió en la intersección de Puerto de Palos con calle Mira. Según los antecedentes preliminares de Carabineros, cuatro personas protagonizaron una pelea que terminó con la víctima tendida en la vía pública.

Durante el forcejeo, tres de ellos redujeron a la víctima y la golpearon en el suelo, momento en que le dispararon en reiteradas ocasiones.

Posteriormente, los atacantes lanzaron el arma de fuego hacia el interior de una casa y huyeron del lugar. Tras ser sometido a peritajes, se comprobó que el armamento mantenía un encargo vigente por robo.

Una vecina que presenció el hecho relató a Cooperativa que observó a varios sujetos discutiendo y que posteriormente uno de ellos disparó en reiteradas ocasiones contra el hombre.

"Veo que le disparan a la persona que está en el suelo (...) y de ahí le pegaban en la cabeza, le daban patadas", señaló la testigo, quien agregó que uno de los involucrados huyó con un arma de fuego.

La víctima, de 32 años y sin antecedentes policiales, fue trasladada por Carabineros a un recinto asistencial y posteriormente derivada al Hospital San Juan de Dios, donde permanece con estado de salud reservado.