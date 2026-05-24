Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago6.0°
Humedad83%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Coquimbo
Tópicos: País | Policial | Homicidios

A prisión sujeto que mató de un escopetazo a vecino durante riña en una toma

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los hechos ocurrieron en La Serena, en el sector La Varilla, donde el imputado, de iniciales R.A.C.P., también dejó herido de gravedad a otra víctima.

La policía estableció que el arma usada fue robada en Mulchén (Región del Biobío) hace 12 años, en un delito de robo con fuerza en un lugar habitado.

A prisión sujeto que mató de un escopetazo a vecino durante riña en una toma
 ATON

El homicida tenía antecedentes por múltiples delitos y quedará tras las rejas por un período de 60 días, que es el plazo que durará la investigación.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Juzgado de Garantía de La Serena dejó en prisión preventiva a R.A.C.P., que, en medio de una riña al interior de una toma, mató de un escopetazo a un vecino y dejó herido de gravedad a otra víctima.

Los hechos ocurrieron en la toma La Varilla, donde el imputado disparó a las víctimas con una escopeta Maverick calibre 12 con la culata recortada para adaptarla al disparo tipo pistola.

Uno de las víctimas murió en el Cesfam Raúl Silva Henríquez, de Las Compañías, mientras que el segundo afectado sufrió un traumatismo superficial del cuero cabelludo, de carácter menos grave.

La Fiscalía ECOH de Coquimbo y la PDI efectuaron una rápida investigación y detuvieron al homicida -que tenía antecedentes por múltiples delitos- en tiempo récord.

Además, la policía estableció que la escopeta había sido robada en Mulchén, el 19 de febrero de 2014, en un delito de robo con fuerza en un lugar habitado.

El fiscal ECOH Fredy Salinas formalizó al imputado "por un homicidio consumado, otro frustrado, porte de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de municiones y una receptación".

Finalmente, el tribunal accedió a otorgar la prisión preventiva solicitada y fijó un plazo de investigación de 60 días para el desarrollo de otras diligencias.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada