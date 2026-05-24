A prisión sujeto que mató de un escopetazo a vecino durante riña en una toma

El Juzgado de Garantía de La Serena dejó en prisión preventiva a R.A.C.P., que, en medio de una riña al interior de una toma, mató de un escopetazo a un vecino y dejó herido de gravedad a otra víctima.

Los hechos ocurrieron en la toma La Varilla, donde el imputado disparó a las víctimas con una escopeta Maverick calibre 12 con la culata recortada para adaptarla al disparo tipo pistola.

Uno de las víctimas murió en el Cesfam Raúl Silva Henríquez, de Las Compañías, mientras que el segundo afectado sufrió un traumatismo superficial del cuero cabelludo, de carácter menos grave.

La Fiscalía ECOH de Coquimbo y la PDI efectuaron una rápida investigación y detuvieron al homicida -que tenía antecedentes por múltiples delitos- en tiempo récord.

Además, la policía estableció que la escopeta había sido robada en Mulchén, el 19 de febrero de 2014, en un delito de robo con fuerza en un lugar habitado.

El fiscal ECOH Fredy Salinas formalizó al imputado "por un homicidio consumado, otro frustrado, porte de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de municiones y una receptación".

Finalmente, el tribunal accedió a otorgar la prisión preventiva solicitada y fijó un plazo de investigación de 60 días para el desarrollo de otras diligencias.