Un adolescente de 17 años de edad perdió la vida en medio de una balacera ocurrida la madrugada de este viernes en el pasaje Arquitecto Agustín Caballero de la población Campo Verde de la ciudad de Arica.

Hasta el lugar se trasladó personal de Carabineros, que encontró al joven tendido en la vía pública e intentó prestarle primeros auxilios, que no impidieron que falleciera.

En el sitio del suceso también se constituyó el equipo ECOH de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.