Adulto mayor fue asesinado en un cité del barrio Matta
En medio de una discusión, fue apuñalado en el cuello.
El presunto asesino, de 44 años, ya está detenido.
Un hombre de 66 años fue asesinado este lunes al interior de un cité ubicado en la intersección de las calles Juan Vicuña y Victoria, en el barrio Matta de la comuna de Santiago.
"En circunstancias que dos personas se encontraban discutiendo, una atacó a la otra con un arma cortopunzante", propinándole una grave herida en el cuello y, "conforme a esto, la persona fallece en el lugar", explicó el capitán de Carabineros Stephan Stewart.
Alertados por la dueña del cité, uniformados llegaron al lugar y detuvieron al presunto asesino: un hombre de 44 años que "mantenía antecedentes policiales", dijo Stewart.