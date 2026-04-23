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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Ante "pandemia de homicidios", Orrego pide más atribuciones para los GORE

Publicado:
| Periodista Radio: Paula Kelly
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La autoridad metropolitana aseguró que la crisis "no ha terminado porque cambió el gobierno", pues los asesinatos han subido en paralelo a los secuestros.

Por ende, instó al Ejecutivo a priorizar un proyecto que da facultades preventivas a los GORE "si quiere más aliados en la lucha contra el crimen organizado".

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 ATON (archivo)

Orrego también llamó a transparentar las cifras de personal territorial de Carabineros, dado que ciertas autoridades perciben que su presencia ha disminuido.

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El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, solicitó al Ejecutivo impulsar un proyecto de ley que otorga atribuciones de prevención del delito a los Gobiernos Regionales (GORE), y de ese modo hacer frente a la denominada "pandemia de homicidios".

Después de que se denunciaran dos raptos en la capital en menos de 24 horas, la autoridad advirtió a la prensa este jueves: "No solo hemos tenido un aumento en materia de secuestros, sino que además, en la última semana y media hemos tenido 21 homicidios, que es una cifra muy significativa".

"Durante el gobierno anterior, yo hablé de una pandemia de homicidios; bueno, la pandemia no ha terminado porque cambió el gobierno, (sino que) se mantiene. Y lo que uno esperaría son acciones decisivas, innovadoras, y que convoquen a todos los actores", emplazó Orrego, aludiendo al fuerte enfoque en seguridad que marcó la campaña del hoy Presidente Kast.

La autoridad regional subrayó que "los GORE también podemos generar servicios de patrullaje e inversión en televigilancia, pero no tenemos el reconocimiento legal. Entonces, si el Gobierno quiere tener más aliados en la lucha contra el crimen organizado, que le ponga prioridad al proyecto de ley que otorga esta función a los GORE, y va a tener a 16 gobernadores de todos los colores políticos, en todo Chile, comprometidos aún más con la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia".

Orrego también pidió transparentar las cifras de personal territorial de Carabineros, dado que algunas autoridades locales perciben que la presencia policial en las calles ha disminuido.

Según el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, existen 2.000 vacantes en la institución desde 2019, y el despliegue preventivo cuenta con 5.000 uniformados menos desde la misma fecha.

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