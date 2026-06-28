Carabineros detuvo a imputado por homicidio en La Florida: estaba con libertad vigilada

Carabineros detuvo a un sujeto sindicado como autor de un homicidio registrado el 19 de diciembre pasado en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.

El crimen ocurrió en las afueras de un local de comida rápida ubicado en Avenida Walker Martínez, donde el imputado mantuvo una discusión con la víctima y posteriormente le disparó a cerca de dos metros de distancia.

El teniente coronel Fernando Bozo, del OS-9 de Carabineros, detalló que el sospechoso fue ubicado tras diversas diligencias investigativas y vigilancias.

"Fue ubicado el día de ayer en la vía pública, momentos antes de subirse a un automóvil. Al subirse a este vehículo se detiene al agresor y autor de este homicidio, así como a su acompañante", señaló.

Tras la detención, Carabineros registró el domicilio del imputado, donde se encontraron 39 cartuchos calibre 5.56. "Son calibres de guerra, son calibres para fusiles de alto impacto, de alto poder destructor, que está prohibida su comercialización en Chile", explicó Bozo.

Durante el procedimiento también fue detenido el acompañante del imputado, a quien igualmente se le realizó una entrada y registro en su domicilio.

En ese lugar, Carabineros encontró diversas especies presuntamente utilizadas para el robo de vehículos, entre ellas ganzúas y un escáner que permitiría intervenir llaves para abrir automóviles.

Según los antecedentes policiales, al momento del homicidio el imputado se encontraba con el beneficio de libertad vigilada, luego de haber sido condenado previamente por posesión ilegal de armas de fuego.

El detenido será formalizado en el Centro de Justicia, donde se conocerán los cargos y eventuales medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.