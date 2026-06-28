AC contra Grau aumenta la distancia entre las fuerzas oficialistas

A solo dos días de la votación en el Senado de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, la distancia entre los partidos del oficialismo sigue creciendo, mientras que en la oposición insisten en que el libelo no tiene mérito.

En medio de las discrepancias internas entre las fuerzas que apoyan al Presidente José Antonio Kast sobre la iniciativa, el secretario general de Republicanos, Vicente Bruna, señaló en entrevista con El Mercurio que no ve necesaria una coalición con la UDI y Renovación Nacional, asegurando que lo que les hace falta es una mejor coordinación política.

Cabe recordar que diversas figuras de Chile Vamos han puesto en duda el eventual resultado del libelo y su utilización política. Asimismo, parlamentarios propusieron aumentar las exigencias para presentar acusaciones constitucionales, junto al Partido Socialista y el Frente Amplio.

Ante esto, el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, señaló que "es verdaderamente difícil prever lo que va a ocurrir el martes en el Senado. Porque como ustedes bien saben, si un senador se pronuncia antes de la votación queda inhabilitado. Y por lo tanto yo no conozco la opinión de senadores que no son de mi partido".

"Uno puede pensar que es malo que haya muchas acusaciones constitucionales y al mismo tiempo pensar que esta, en particular, sí tiene mérito. De hecho, esa es exactamente mi posición. Yo voté a favor de esta acusación constitucional, por aprobar la acusación constitucional y al mismo tiempo patrociné con mi firma un proyecto de ley que hace que las acusaciones constitucionales tengan mayores requisitos para ser presentadas", afirmó.

Oposición insiste en que AC contra Grau no tiene mérito

Desde la otra vereda, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, insistió en que la acusación contra el exministro Grau no tiene mérito y apuntó a una crisis en el oficialismo.

"No hay ningún mérito para esa acusación, así que tengo una abierta expectativa de que será rechazada en el Senado", afirmó.

De esa forma, apuntó que "hace un rato el mundo oficialista está viviendo puntos críticos, podemos incluso en algunas cosas hablar de expresión de algún nivel de crisis en el ejercicio de la tarea de Gobierno. Y esto, para mi gusto, pone en jaque o en juego lo que es la vocación de servicio público".