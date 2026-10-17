Carabineros detuvo a presunto autor del asesinato de un hombre en Lautaro

Carabineros detuvo a un sujeto de 39 años acusado por el delito de homicidio de un hombre de 57 años en la comuna de Lautaro, en la Región de La Araucanía.

El sospechoso fue detenido en flagrancia, luego de que se alertara a personal de la Primera Comisaría de Lautaro del hallazgo de un cuerpo sin vida en la Avenida O'Higgins, que presentaba diversas lesiones atribuibles a terceras personas.

Lo anterior permitió a la policía uniformada ubicar al sospechoso en un inmueble abandonado que era utilizado habitualmente como "casa okupa", en las inmediaciones de la calle Colón.

"De las diligencias efectuadas, Carabineros logró la identificación de una persona en tiempo récord. De esta forma, se estableció que esta persona poseía 16 reiteraciones por distintos delitos", informó el teniente Freddy Huenún de Carabineros.

"Ante este hecho, se dio cuenta al Ministerio Público, donde la Fiscalía Local de Lautaro instruyó las diligencias a cargo del personal SIP (Sección de Investigación Policial) de Lautaro y el equipo especializado Labocar (Laboratorio de Criminalística)", agregó el policía.