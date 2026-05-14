Carabineros indaga nuevo homicidio ocurrido a pocas cuadras de la Vega Central
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Carabineros del OS9 y del Labocar encabezan las primeras diligencias de un nuevo homicidio cometido a pocas cuadras de la Vega Central, en la comuna de Recoleta.
Por ahora, se presume que un sujeto en scooter disparó contra dos hombres la madrugada de este jueves, dando muerte a uno y dejando a otro con lesiones de gravedad.
El nuevo sitio del suceso, en la esquina de Rengifo con Olivos, está a solo 80 metros del lugar donde se perpetró un homicidio muy similar el pasado lunes.
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