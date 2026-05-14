Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago20.2°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Carabineros indaga nuevo homicidio ocurrido a pocas cuadras de la Vega Central

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Carabineros del OS9 y del Labocar encabezan las primeras diligencias de un nuevo homicidio cometido a pocas cuadras de la Vega Central, en la comuna de Recoleta.

Por ahora, se presume que un sujeto en scooter disparó contra dos hombres la madrugada de este jueves, dando muerte a uno y dejando a otro con lesiones de gravedad.

El nuevo sitio del suceso, en la esquina de Rengifo con Olivos, está a solo 80 metros del lugar donde se perpetró un homicidio muy similar el pasado lunes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados