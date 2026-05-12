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Solo con delanteros formados en casa: El 11 de Colo Colo para desafiar a Coquimbo

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Colo Colo jugará este miércoles ante Coquimbo Unido en un duelo clave por la Copa de la Liga y de cara a ese partido el técnico Fernando Ortiz apostará por un tridente ofensivo de jugadores formados en la cantera del cuadro albo.

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