Coquimbo Unido extendió su invicto en la Copa de la Liga después de imponerse 1-0 ante Colo Colo en un partido pendiente por la cuarta fecha. Con esto, el elenco "pirata" no solo se metió primero en el Grupo A, si no que también acabo con la racha sin derrotas del "Cacique" en este novedoso torneo.

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