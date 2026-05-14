Ataque a disparos mató a hombre afuera de su casa en Recoleta

Un ataque a disparos le quitó la vida a un hombre de 54 años afuera de su domicilio en la comuna de Recoleta, a tres cuadras de la Vega Central.

Según antecedentes preliminares, el crimen ocurrió pasada la medianoche de este jueves en calle Rengifo, entre Dr. Raimundo Charlin y Olivos, mientras la víctima compartía con quien se presume era su amigo.

"Se encontró en la vía pública a una persona fallecida y otro lesionado de gravedad con impactos de bala, y diversas evidencias balísticas en el lugar", indicó la fiscal ECOH Luz Gavilán, antes de acotar que "hasta el momento, no se ha podido determinar con seguridad cómo ocurren los hechos, y en eso trabaja el OS9 y el Labocar de Carabineros".

La víctima fatal recibió un solo disparo en la zona tóracica, mientras que su acompañante fue baleado en las piernas, por lo que fue trasladado hasta el Hospital San José, en la comuna de Independencia.

La persecutora añadió que las diligencias realizadas hasta ahora consisten en la "verificación de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos, y se está trabajando también en las distintas hipótesis de ocurrencia de los hechos".

La labor policial mantiene el tránsito cortado en Rengifo a la altura de Dr. Raimundo Charlin.

Por otro lado, ha llamado la atención que a solo 80 metros de donde ocurrió el crimen, se perpetró un homicidio muy similar el pasado lunes, en esa oportunidad a plena luz del día, aunque todavía no hay certeza de que ambos hechos estén relacionados.