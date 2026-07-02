Concepción: Joven fue asesinado con dos balazos en la cabeza dentro de un auto

Un joven de 25 años de edad fue asesinado la madrugada de este jueves en la intersección de Vicuña Mackenna con Colo Colo, en el barrio bohemio de la ciudad de Concepción.

Su cadáver fue encontrado por vecinos -con dos disparos en la cabeza- al interior de un vehículo con el motor en marcha.

La Policía de Investigaciones trabaja en el lugar para levantar evidencias, empadronar a testigos y revisar cámaras de seguridad.