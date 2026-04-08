Conchalí: Joven de 18 años fue asesinado tras recibir ocho disparos afuera de su casa

Un joven de 18 años murió al recibir al menos ocho balazos, mientras que otro sujeto de la misma edad quedó herido, en un ataque registrado en la capitalina comuna de Conchalí la madrugada de este miércoles.

"Preliminarmente, todo está en materia de investigación, esta persona (el fallecido) estaría fuera de su domicilio, esta es su comuna residencia, y habría sido aparentemente un ataque dirigido", informó el subcomisario Manuel Arévalo.

Según se detalló, uno de los jóvenes murió en el lugar tras recibir al menos ocho disparos, de los cerca de 20 que fueron efectuados por desconocidos que llegaron hasta el sector y realizaron un ataque directo contra las víctimas.

La segunda víctima de la balacera recibió dos disparos y, tras ser trasladada a un centro asistencial, se reporta fuera de riesgo.

Este violento hecho está siendo investigado por la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI y el Ministerio Público. Este ataque se investiga como un presunto ajuste de cuentas.