Detienen a presunto asesino de brigadista de Conaf en Puerto Natales

La PDI detuvo este jueves al último prófugo vinculado con el homicidio de Moisés Orellana, brigadista de Conaf de 21 años asesinado en 2020 en la comuna de Cañete, Región del Biobío.

Según información policial, Pedro Macheo Raimán fue detenido durante un operativo en el golfo Almirante Montt, en las cercanías de Puerto Natales; un trabajo en conjunto entre la PDI, la Armada y el Ministerio Público.

El crimen ocurrió en septiembre de 2020, luego que un grupo de encapuchados realizara un ataque incendiario en tres viviendas de Cañete. Cuando los sujetos escaparon, y con la finalidad de eliminar testigos, dispararon contra un vehículo ocupado por Orellana y otras personas, e hirieron a la víctima fatalmente en la cabeza.

El prefecto (s) Pablo Merino precisó que el aprehendido "se encuentra vinculado a la organización Resistencia Mapuche Lafkenche, investigada a través de la Fuerza de Tarea Arauco de la PDI".

El sujeto es acusado de homicidio, atentado incendiario, robo con violencia e infracción a la Ley de Control de Armas. Fue puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, que amplió su detención hasta el viernes.

Otros dos involucrados al caso de Moisés Orellana ya fueron condenados a 28 años de cárcel.