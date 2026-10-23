Detienen a segundo sospechoso de fatal tiroteo contra ciclista en Macul

Un hombre chileno se convirtió este viernes en el segundo imputado por el homicidio de un ciclista, cometido por al menos cuatro sujetos la noche del pasado 12 de octubre, en la comuna de Macul.

El crimen ocurrió en la intersección del pasaje Santa Sara con San Vicente de Paul, en la población Chacarillas, cuando la víctima -también chilena, de 36 años- se desplazaba en bicicleta, y fue abordada por tiradores que bajaron de un taxi y le dispararon en reiteradas ocasiones.

El afectado recibió 16 impactos de bala y fue trasladado por vecinos en una micro hasta el Hospital Luis Tisné, donde falleció al día siguiente.

Hace una semana, la Brigada de Homicidios de la PDI dio con el paradero del propietario del taxi, que fue vinculado con el crimen y enviado a prisión preventiva.

En esta oportunidad, la fiscal Marcela Márquez, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), formalizó al segundo detenido "por el delito de homicidio calificado con alevosía, y también por el delito de porte o tenencia ilegal de arma de fuego".

Tras acreditar su participación en los hechos y la necesidad de cautela, así como el peligro de fuga del sujeto, el tribunal dictó la prisión preventiva contra este imputado, y fijó un plazo de investigación de 140 días.