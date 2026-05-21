Detienen a sospechoso de homicidio ocurrido en agosto de 2025 en Talcahuano

La PDI detuvo a un hombre de 45 años sospechoso de ser el autor de un homicidio ocurrido el 10 de agosto de 2025 en la población Los Lobos Viejos de la comuna de Talcahuano.

Según la investigación, el sujeto llegó al lugar junto a otras dos personas (también detenidas en las últimas horas) y le propinó al menos 14 balazos a la víctima.

"Del proceso investigativo se logró obtener evidencia relevante que vinculaba a estas personas en el delito, gestionándose por ello la respectiva orden de detención y la orden de entrada y registro a los domicilios de las personas involucradas, que fue materializada hoy (miércoles) en horas de la mañana, en un trabajo en conjunto con las diferentes unidades dependientes de la Prefectura Provincial de Concepción", dijo el subprefecto Enrique Guzmán.

En el operativo se incautaron más de 30 millones de pesos en

drogas y especies.