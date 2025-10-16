Dos detenidos por homicidio ocurrido en julio en el centro de Concepción

Dos hombres -de nacionalidad peruana y venezolana- fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato a tiros de un hombre (también venezolano) ocurrido el 2 de julio de este año en la calle Castellón, entre Bulnes y Cruz, a pocos metros del centro de Concepción.

El general Renzo Miccono, jefe de la VIII Zona Policial de Carabineros, señaló que ambos "fueron detenidos anoche en allanamientos a sus domicilios, en los que se incautaron especies, vehículos y evidencia balística muy importante".

"Tenemos posicionados a estos dos individuos (en el sitio del suceso), junto a otros que ya están identificados, pero que todavía está pendiente su captura", añadió el alto oficial, que sin entrar en mayores detalles, atribuyó el crimen a "un tema de drogas".

Tras ser formalizados, los dos individuos quedaron en prisión preventiva, y la Justicia otorgó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.