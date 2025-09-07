Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago9.6°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Homicidios

Dos personas murieron acribilladas en plena vía pública de Puente Alto

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Según testigos, se registró una gran cantidad de disparos en el sector.

Dos personas murieron acribilladas en plena vía pública de Puente Alto
 ATON (referencial)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una balacera dejó dos personas fallecidas la tarde de este domingo en la capitalina comuna de Puente Alto.

Según la información policial, el hecho, ocurrido en calle Las Higueras, se dio cuando las víctimas, que se encontraban frente a su domicilio, fueron asesinadas a balazos por desconocidos.

Debido a la gravedad de sus lesiones, ambos afectados fallecieron en el lugar del ataque.

Vecinos del sector relatan que escucharon una gran cantidad de disparos, generando conmoción entre quienes transitaban por la zona.

Las circunstancias en que se produjo el ataque aún no han sido precisadas, aunque las autoridades no descartan que pueda estar relacionado con ajustes de cuentas o disputas ligadas al crimen organizado.

En el lugar trabaja personal de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la fiscalía, sin registrar por el momento detenidos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada