Dos personas murieron acribilladas en plena vía pública de Puente Alto

Una balacera dejó dos personas fallecidas la tarde de este domingo en la capitalina comuna de Puente Alto.

Según la información policial, el hecho, ocurrido en calle Las Higueras, se dio cuando las víctimas, que se encontraban frente a su domicilio, fueron asesinadas a balazos por desconocidos.

Debido a la gravedad de sus lesiones, ambos afectados fallecieron en el lugar del ataque.

Vecinos del sector relatan que escucharon una gran cantidad de disparos, generando conmoción entre quienes transitaban por la zona.

Las circunstancias en que se produjo el ataque aún no han sido precisadas, aunque las autoridades no descartan que pueda estar relacionado con ajustes de cuentas o disputas ligadas al crimen organizado.

En el lugar trabaja personal de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la fiscalía, sin registrar por el momento detenidos.